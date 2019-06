RNA lança campanha solidária para Sul de Angola

Com o lema “Unimos o país pelas vitimas da seca”, a Rádio Nacional de Angola (RNA) está a promover uma campanha solidária de recolha de donativos, para ajudar as pessoas vitimas da seca na região Sul de Angola.

A campanha, a ser realizada durante um mês, explica Angop, surge em função do “grito de socorro” da população desta região, que precisa da mobilização de todas as forças vivas do país para superar a carência de bens e serviços que afecta as pessoas das províncias do Cunene, Namibe, Huíla e Cuando Cubango.

Diante desse cenário delicado, a RNA vai fazer a recolha de bens alimentares, roupa, calçado, produtos de higiene e limpeza, medicamentos, apoio financeiro, entre outros.

Esses donativos poderão ser entregues nas portarias das estações de rádio do grupo RNA, em todo o país, sendo que em Luanda a recolha será feita no campo de jogos Manuel Berenguel, junto à portaria dos estúdios centrais da RNA, Rádio Viana, e no Centro de Produção da TPA, no Camama.

Durante a campanha, serão realizadas actividades recreativas e desportivas no campo Manuel Berenguel, nas quais serão convidadas figuras públicas da música, comunicação social, política, entre outras.

Para mais informação sobre a campanha, as pessoas solidárias podem contactar através dos terminais telefónicos: 927 592 759 – 946 441 484 ou pelo endereço electrónico dcm@rna.ao.

Cunene a beira da catástrofe

Das províncias da Região Sul, Cunene é que enfrenta, há oito meses, a mais severa estiagem da sua história, que já deixou mais de oitocentas mil famílias e mais de um milhão de bovinos à beira da morte.

São, no total, 857 mil 443 pessoas a viver os efeitos da estiagem e um milhão e 100 bovinos em risco de morte, por fome ou por sede. A falta de chuva prejudica a agricultura de subsistência.

Desde Outubro de 2018, as sementes não germinam e a colheita está comprometida.

Como resultado da falta de chuva, problema recorrente no Sul de Angola, 171 mil e 488 famílias enfrentam sérias dificuldades naquela província.