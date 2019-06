Rapper Billy Da Kid está desaparecido após ter casa invadida

O empresário de Billy Da Kid deixou os seus fãs saberem que o rapper está desaparecido.

Como relatado pela HipHopDX, um rapper de Chicago chamado Billy Da Kid desapareceu. Também conhecido como EBE Bandz, o artista não tem estado em contacto com ninguém desde 26 de Maio. O seu gerente forneceu uma actualização nas suas páginas sociais e pediu a todos que ficassem atentos.

“As últimas pessoas que eu sei que ele conversou falaram com ele no domingo, no início da manhã, quando ele estava a conduzir em direcção àcasa”, disse o seu empresário, Big C, sobre Billy, citado pelo portal RAP +.

“O seu carro foi encontrado na sua garagem hoje e a sua casa foi destruída.” As pessoas têm suspeitado da notícia, o que levou a Big C a lembrar às pessoas que isso não é uma brincadeira. “Ele está realmente desaparecido. Isso não é uma piada”, disse ele.