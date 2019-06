Obra Literária “Gestão de Recursos Humanos” lançada em Luanda

Angop

A obra literária “Gestão de Recursos Humanos: Uma questão de Amor”, da licenciada em Recursos Humanos, Gláucia Donda, foi lançada nesta sexta-feira, em Luanda, com o propósito de contribuir para a melhoria da gestão dos recursos humanos das empresas em todas suas fases.

Composto por oito capítulos e 195 páginas, o livro aborda questões da ciência de forma humanizada, social de todo processo de recursos humanos desde o recrutamento, acolhimento, integração como colaborador, bem como aos comportamentos, práticas e responsabilidade do profissional da área como motor de mudança das pessoas dentro de uma instituição.

Após a sessão de lançamento, realizada na Academia BAI, à também mestre em ciências políticas disse à Angop, com este livro pretende mudar a questão administrativa do gestor de RH, para que se recordem todos os dias que é o motor de desenvolvimento e investimentos dos colaboradores das empresas.

“Somos nós que temos que pegar nas pessoas e investir, cuidar, disciplinar, acalentar e amar, por isso explico aqui a importância de nós entendermos que gerir pessoas é uma questão de amor ”, disse.

Referiu que a ideia de escrever e publicar o livro que está a ser comercializado ao valor de cinco mil kwanzas surgiu da música intitulada “Senhor director” do cantor angolano Pedrito.

Acrescentou que a obra foi escrita por três meses, produzida em Portugal pela editora Chiada.

Adiantou que o livro que conta 500 cópias disponíveis neste lançamento, e com universitários e gestores de recursos humanos como público-alvo, chegará aos munícipes da província de Benguela, no mês de Julho do ano em curso.

Essa é a primeira obra da autoria de Gláucia Donda,