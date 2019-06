Milhares protestam na Libéria contra corrupção

Milhares de liberianos tomaram as ruas da capital, Monróvia, na sexta-feira para protestar contra a corrupção e o declínio económico que muitos atribuem a culpa ao seu presidente, o ex-astro do futebol americano George Weah, escreve a Reuters.

Num contraste gritante com as celebrações que saudaram a vitória eleitoral de Weah em 2017, multidões de manifestantes chamavam Weah “traidor” próximo a residência oficial do presidente.

Entre as principais queixas dos manifestantes constam a economia estagnada em que a maioria ainda vive em profunda pobreza e um escândalo em que o país no ano passado perdeu USD 100 milhões em notas bancárias recém-impressas destinadas ao banco central.