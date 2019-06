Luanda: Detido falso agente de fiscalização do GPL

A Polícia Nacional, em Luanda, deteve, ontem, no Município de Belas, um cidadão nacional de 42 anos de idade, pelo crime de falsa identidade.

Informações da polícia local, citadas na Página oficial da corporação, dão conta que, o acusado foi detido quando se fazia passar por fiscal do Governo Provincial de Luanda (GPL), “para extorquir o proprietário de uma padaria”.

Após levantar suspeitas sobre a identidade do acusado, o dono do referido estabelecimento comunicou a Polícia, que prontamente apareceu no local e deteve o suposto fiscal.

Lembramos que, o caso foi encaminhado ao Serviço de Investigação Criminal (SIC), para os devidos procedimentos legais.