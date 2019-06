Futebol: Hélder Martins no CAN do Egipto

O árbitro internacional angolano Hélder Martins figura entre os 27 profissionais nomeados para o Campeonato Africano das Nações (CAN2019), a disputar-se de 21 de Junho a 19 de Julho, no Egipto, apurou nesta sexta-feira Angop.

O juiz, de 39 anos de idade, volta a merecer a confiança da Confederação Africana de Futebol (CAF), depois da edição de 2010, que Angola organizou.

Hélder Martins ajuizou já várias outras partidas internacionais a nível do continente africano, com destaque para três fases finais do CAN de Sub-17 (Argélia2009), Rwanda (2011) e Níger (2015), além de ter actuado no africano de sub-20 (Zâmbia2017).

Na competição do Egipto, o país estará igualmente representado com o assistente Gerson Emiliano.

O juiz tem sido uma das principais referências do sector nos últimos seis anos, tendo sido nomeado para várias fases finais de importantes competições, com destaque para o CAN de 2017, no Gabão, onde foi considerado o melhor assistente. Esteve também no Campeonato do Mundo da Rússia2018.

O Campeonato Africano da Nações do Egipto contará com 27 árbitros e 30 assistentes de linha. Angola íntegra no grupo E, junto da Tunísia, Mali e Mauritânia.