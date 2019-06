Efectivo das FAA detido por crime de violência doméstica

Um cidadão de 41 anos de idade, efectivo das Forças Armadas Angolanas (FAA), foi, ontem, detido, pela Polícia Nacional, por presumível prática do crime de violência doméstica, em que foi vítima a própria esposa.

De acordo com uma nota da PNA, a detenção ocorreu no distrito dos Mulenvos, após denúncia da vítima, que alegou ter sido agredida pelo acusado por ciúmes, tendo este desferido vários golpes, causando hematomas em várias regiões do corpo.

Importa referir que, a lesada encontra-se a receber cuidados médicos em uma unidade hospitalar, e o acusado foi encaminhado ao Serviço de Investigação criminal, para os devidos trâmites jurídico-legais.