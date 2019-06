Cuanza Norte: Detido pai acusado de violar filha

Um cidadão acusado de violar a sua própria filha de 16 anos, de que resultou numa gravidez, foi detido em Ndalatando, pelo comando provincial do Cuanza Norte da Polícia Nacional.

O facto foi anunciado à imprensa, esta sexta-feira, pelo director do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa da corporação no Cuanza Norte, sub-inspector Edgar Salvador, quando procedia o balanço da situação operativa dos últimos sete dias na região.

Esclareceu que a denúncia do crime ocorrido, no pretérito dia 30 de Maio na residência onde a vítima vivia com os pais, no bairro dos Embondeiros, foi feita pela filha à tia e de seguida apresentou queixa à polícia local.

De acordo com Edgar Salvador durante o período de 31 de Maio a 6 de Junho do ano em curso, o comando provincial do Cuanza Norte da Polícia Nacional registou um total de 32 delitos, mais dois, em relação aos setes dias anterior, tendo sido detidos 27 cidadãos por supostas práticas criminais.

Ouvido pela à Angop, o psicólogo Abreu Miguel manifestou repulsa pelo sucedido, sobretudo por ser o próprio pai o suposto autor da acção.

Referiu ainda que a menor precisará de acompanhamento de especialistas para que a mesma não venha a sofrer o transtorno de personalidade narcisista, caracterizado por dificuldade de regular a auto-estima, falta de empatia, necessidade de adulação, entre outros.