Câmara de Comércio e Indústria realiza Fórum de investimento

A Câmara de Comércio e Indústria Itália/Angola e a Agência de Investimento e Promoção das Exportações (AIPEX) realizará na próxima quarta-feira, 12, na cidade italiana de Milão, o Fórum de Investimento destinado especialmente aos investidores dos dois países.

O encontro, escreve a Angop, que poderá contar com a participação de representantes de 50 empresas nacionais e 70 italianas, em que será aberto pelo secretário de Estado da Cooperação Internacional e Comunidades Angolanas Domingos Viera Lopes.

Durante o Fórum de investidores, será apresentado o quadro de privatizações em curso no país, pelo Administrador do Instituto de Gestão de Activos e Participação do Estado (IGAPE), Gilberto Luther e pelo Administrador da Zona Económica Especial (ZEE) Luanda Bengo, Carlos André, com o fito de atrair homens de negócios para investirem em Angola.

O encontro terá como objectivo captar investimento directo Italiano para Angola, fomentar parcerias entre empresas angolanas e italianas e diversificar a lista de produtos a exportar para Itália, como por exemplo o café e frutas tropicais.

Os investidores vão falar sobre os sectores da agricultura, indústria, banca, seguros, turismo e infraestruturas, esperando-se que a balança de pagamentos entre Angola e Itália seja alterada num futuro próximo.