Angola acolhe V Congresso da CJCA

Angola acolhe de 9 a 13 de Junho, no Centro de Convenções de Talatona, Luanda, o V Congresso da Conferência das Jurisdições Constitucionais de África (CJCA).

O V Congresso da CJCA, que irá confirmar a presidência de Angola para os próximos dois anos, tem como tema central “Os Tribunais/Conselhos Constitucionais como garantes da Constituição e dos Direitos e Liberdades Fundamentais”.

Os trabalhos iniciam já este domingo (09), com uma reunião do Bureau Executivo cessante, no mesmo dia em que está previsto um jantar oferecido pelo Juiz Manuel da Costa Aragão, presidente do Tribunal Constitucional de Angola.

De realçar que, antes de Luanda, o congresso dessa conferência já decorreu em Argel (2011), Cotonou (2013), Libreville (2015) e Cape Town (2017).