Torneio 1 de Junho: Clube Desportivo do Kilamba de basquetebol vence 4ª edição

A agência Marksport reuniu 30 equipas nas classes de iniciados e juvenis para disputarem a 4ª edição do Torneio 1 de Junho, realizado nos dias 1 e 2 deste mês, no Pavilhão Multiusos do Kilamba. Trata-se de um torneio que visou incutir aos pais e encarregados de educação a prática pelo desporto, mas concretamente o basquetebol.

De acordo com uma nota chegada à redacção do Portal de Angola, o Clube Desportivo do Kilamba foi o vencedor da prova em sub 16 masculino, ao derrotar no derradeiro jogo os juvenis do Petro de Luanda, por 43-42. O Clube do Kilamba terminou na primeira posição em iniciados e juvenis masculino, ao passo que na classe feminina em sub 14 e 16 o 1º de Agosto não deu espaço às adversárias e posicionou-se no primeiro posto.

Ao contrário das edições passadas, em 2019, a prova contou com um total de 30 equipas representadas, das quais 8 femininas e 22 masculinas, nos escalões de iniciados e juvenis.

Nesta 4ª edição participaram não só o padrinho do torneio, Yanick Moreira, sublinha o documento, mas também de pais e encarregados de educação e de diversos expoentes do basquetebol sénior, com destaque para os coaches do 1º de Agosto, Paulo Macedo, e do Petro de Luanda, Lazare Adingono.

Na qualidade de padrinho da 4ª temporada do evento, Yanick Moreira engrandeceu a iniciativa, visto que dá maior ritmo competitivo aos escalões de formação e festejar o Dia Mundial da Criança, que se assinalou no dia 1 de Junho.

Para os pais, o torneio serviu como uma mais-valia, no sentido de incentivar as crianças a praticar o desporto. Por essa razão, o apoio da comunidade é muito importante para os atletas, visto que praticando desporto estão a se sociabilizar de uma outra forma.

Os técnicos do Pedro de Luanda e 1º de Agosto, Lazare Adingono, Paulo Macedo compartilham a mesma ideia que a iniciativa merece ser apreciada por todos, partindo dos formadores, treinadores e educadores, de modo a se criar laços de proximidade para partilhar experiências profissionais com os juvenis e iniciados (sub-14).

“Estamos aqui para partilhar a nossa experiência do ponto de vista do basquetebol e também educacional, estas duas vertentes são importantes. E também partilhar as nossas experiências profissionais com eles, para que consigam sonhar mais alto possível para conseguirem alcançar. Devemos felicitar também a acção dos pais, porque há jovens com boa educação e postura, e isso ajuda o trabalho do treinador. Passamos uma mensagem aos meninos sobre o que devem fazer e aprender para que no futuro possamos ver estes meninos a competir nas equipas seniores”, afirmaram.

Classificação geral:

Masculino (Sub 14)

1º Clube desportivo do Kilamba

2º 1º de Agosto

Sub 16

1º Clube desportivo do Kilamba

2º Petro de Luanda

Feminino (Sub 14)

1º 1º de Agosto

2º Ferrovia

Sub 16

1º 1º de Agosto

2º Ferrovia

Melhores cestinhas:

Filomena Luís – Clube Desportivo Ferrovia

Josemino Ferreira – Clube Desportivo do Kilamba

Engrácia José – Formigas do Cazenga

Fábio António – Petro de Luanda