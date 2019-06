Repatriados mais de 100 estrangeiros ilegais no Bengo

Mais de 270 mil imigrantes ilegais congoleses foram obrigados a abandonar Angola, após um decreto do Presidente João Lourenço que visa acabar com a imigração ilegal no país, sobretudo nas regiões diamantíferas das Lundas. (DR)

Cento e dezassete cidadãos estrangeiros de nacionalidades diversas foram repatriados para o país de origem, durante o primeiro trimestre deste ano, por imigração ilegal, informou hoje,em Caxito, província do Bengo, o delegado do Minint e Comandante provincial da Polícia Nacional do Bengo, Delfim Kalulu Inácio.

Ao falar no encerramento do I Workshop sobre formação de formadores em matéria de gestão de fluxo migratório, sublinha Angop, o responsável referiu que a delegação do Minint no Bengo controlou também neste período, 983 cidadãos de nacionalidades diversas, dos quais 18 na condição de condenados, por cometimentos de diversos crimes.

Por este facto, realçou que a gestão de fluxos migratórios constitui nos dias de hoje um grande desafio para as forças de segurança, razão pela qual urge a necessidade de fazer uma destrinça implacável entre o imigrante ilegal, a célula do terrorismo e os migrantes que procuram melhores condições de vida.

De 2016 a 2018, o país registou 33 casos de tráfico de seres humanos, tendo sido detidos 56 implicados nesta prática, entre nacionais e estrangeiros, e resgatada uma centena de vítimas, das quais se destacam 31 mulheres e 69 crianças.

O encontro, capacitou quadros do Ministério do Interior afectos ao Serviço de Migração e Estrangeiros, Serviço de Investigação Criminal e Polícia de Guarda Fronteira directamente envolvidos na prevenção e gestão dos fluxos migratórios.

No âmbito da estratégia do Executivo de consolidação do estado democrático e de direito, o evento terá um alcance nacional num período de cinco meses.