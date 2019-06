Registo de marcas com custos entre três e 18 mil kwanzas

O registo de marcas, insígnias e nomes custa aos criadores entre três mil e 904 e 18 mil e 169 kwanzas, de acordo com dados do Instituto Angolano da Propriedade Industrial (IAPI).

De acordo com dados do IAPI, disponíveis na 1ª edição da Feira das Indústrias do Mobiliário e Madeira (FIMMA) de Angola, que decorre sob o lema “Mais Indústria, mais emprego e mais Angola, o registo de marca custa três mil e 904 kwanzas, enquanto para insígnia e nomes 18 mil e 169 kwanzas.

Para o registo de marcas, existem outros 12 itens ou emolumentos que vão de 440 kwanzas a sete mil e 500 kwanzas.

No registo de insígnia e nomes também existem nove emolumentos, cujas taxas vão de 500 kwanzas a sete mil e 500 kwanzas.

Tal como no stand do IAPI, os feirantes podem ainda obter esclarecimentos sobre os outros institutos do Ministério da Indústria, criados para dar soluções as inúmeras solicitações do sector industrial como o instituto de Desenvolvimento Industrial de Angola (IDIA).

Esses institutos foram criados com o objectivo de consolidar e fomentar a economia angolana, através da captação de investimento privado, fomento à indústria, promoção de pólos de desenvolvimento industrial, elaborar estudos estratégicos e o apoio ao financiamento e a capitalização de empresas.

A FIMMA 2019 está a permitir às empresas do sector mobiliário estabelecer contactos com os clientes, troca de ideias, soluções de novos produtos e tecnologias para área de mobiliário e madeira, uma acção que vai reduzir a importação que se faz no sector da indústria mobiliária e de madeira.

A feira, uma organização do Ministério da Indústria, foi aberta pelo ministro de Estado Para o Desenvolvimento Económico, Manuel Nunes Júnior, tem como objectivo divulgar as produções da indústria transformadora nacional de madeira.