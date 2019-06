Presidente da CAF em liberdade após interrogatório

Angop

O presidente da Confederação Africana de Futebol (CAF), Ahmad Ahmad, foi esta sexta-feira libertado sem acusação formalizada ou pedido de caução, depois de ter sido interrogado pelas autoridades francesas, anunciou esta sexta-feira o promotor de justiça de Marselha.

Ahmad Ahmad, detido na quinta-feira para interrogatório, foi ouvido no âmbito de uma investigação judicial, aberta em Marselha, sobre 28 crimes de associação criminosa, corrupção, abuso de confiança e falsos testemunhos.

O também vice-presidente da FIFA está em Paris, onde participou, quinta-feira, no 69º congresso do órgão reitor do futebol mundial, durante o qual Gianni Infantino foi reeleito presidente do organismo.

Ahmad Ahmad, de Madagáscar, foi eleito presidente da Confederação Africana de Futebol (CAF) em 2017, vencendo nas eleições, realizadas em Adis Abeba, o camaronês Issa Hayatou, que liderava desde 1988.