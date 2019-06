MPLA revitaliza estruturas de base na Caála

Angola : VII Congresso Ordinário do MPLA. (DR)

Angop

O MPLA no município da Caála (Huambo) está a desencadear um amplo movimento de reorganização e revitalização das estruturas de base, para torná-las mais dinâmicas, tendo em vista as primeiras eleições autárquicas, previstas para 2020.

O facto foi dado a conhecer esta quinta-feira pelo 1º secretário municipal desta formação política, Francisco Jamba Kata, à margem da IX sessão plenária ordinária, que analisou, entre outros assuntos, a nova estratégia de mobilização de membros, visando os desafios das autarquias.

Referiu que o MPLA no município da Caála pretende transformar os comités de acção em verdadeiras estruturas de recrutamento de militantes nas comunidades, da disciplina partidária e de divulgação dos programas do partido.

O político disse que a reorganização dos comités de acção, assente na renovação de mandatos e reajuste dos grupos de acompanhamento, vai tornar a organização partidária mais forte, unida e coesa, para fazer face aos desafios eleitorais que se avizinham.

No município da Caála, 23 quilómetros da cidade do Huambo, são controladas 779 estruturas de base do MPLA, que albergam 57.383 militantes, num universo de 279.792 habitantes distribuídos nas comunas da Calena, sede, Catata e Cuima.