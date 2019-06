MED e Arseg assinam acordo

Ministra da Educação, ao centro, disse que a grande preocupação do sector tem a ver com o aperfeiçoamento dos recursos humanos (Fotografia: Domingos Cadência| Edições Novembro)

O Ministério das Finanças, através da Agência Angola de Regulação e Supervisão de Seguros (ARSEG), e o Ministério da Educação (MED) assinam, sexta-feira, um protocolo de cooperação institucional para a introdução de conteúdos do programa de educação financeira no sistema de ensino nacional.

Segundo avança Angop, o acordo visa, entre outras metas, estabelecer premissas para inserção de matérias sobre literacia financeira no currículo do ensino secundário, do ensino técnico profissional, bem como produção de conteúdos sobre educação financeira, criando capacidades essenciais nas crianças e jovens, para gestão racional e eficiente dos recursos financeiros presentes e futuros.

O protocolo visa igualmente promover a formação de qualidade para os professores, de modo a atender as necessidades e as orientações específicas de cada subsistema de ensino, para concepção, elaboração e construção de conhecimentos.

A ideia é fazer que isso possa reflectir uma visão da formação global sobre os conteúdos a serem inseridos de forma contínua.