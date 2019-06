Lançamento da obra vencedora do Prémio Literário UCCLA

Livro “Praças” da autoria de A. Pedro Correia vai estar no auditório da APEL da Feira do Livro de Lisboa (Parque Eduardo VII) no dia 14 de Junho, pelas 18 horas (Enviado pela fonte)

Portal de Angola | Diniz Kapapelo

Vai decorrer no dia 14 de Junho, pelas 18 horas, no auditório da APEL da Feira do Livro de Lisboa (Parque Eduardo VII), o lançamento da obra vencedora da 4.ª edição do Prémio Literário UCCLA – Novos Talentos, Novas Obras em Língua Portuguesa atribuída ao livro “Praças” da autoria de A. Pedro Correia.

De acordo com uma nota enviada à redacção do Portal de Angola, neste evento estarão presentes o Secretário-Geral da UCCLA, Vitor Ramalho, o editor da Bela e o Monstro, João Pinto de Sousa, o representante do Movimento 2014, José Ribeiro e Castro, o consultor do prémio, o poeta António Carlos Cortez, e o coordenador cultural da UCCLA, Rui Lourido.

“A abertura da 5.ª edição do Prémio Literário UCCLA – Novos Talentos, Novas Obras em Língua Portuguesa será anunciada na ocasião”, lê-se na nota que vimos citando.

O Prémio Literário UCCLA, acrescenta o documento, é uma iniciativa conjunta da UCCLA e Editora A Bela e o Monstro, que conta com o apoio do Movimento 2014 e Câmara Municipal de Lisboa, e tem como objectivo estimular a produção de obras literárias, nos domínios da prosa de ficção (romance, novela e conto) e da poesia, em língua portuguesa, por novos escritores.

