Escritor considera preocupante situação da criança angolana

Angop

O escritor John Bella considerou, nesta sexta-feira, em Luanda, a situação da criança angolana preocupante, pelo facto de muitas serem carentes em todos os aspectos.

O escritor, que falava no programa Sábado nos Musseques, no âmbito do mês da criança e do pré-centenário de Agostinho Neto, do ponto de vista de saúde, educação e ensino, entre outros serviços sociais, a criança angolana é ainda carente.

De acordo com John Bella, apesar do esforço do Estado para reverter a situação, há um longo caminho a percorrer para se dar a criança tudo que merece e tem direito, como forma de a potenciar e garantir um crescimento saudável e digno.

O escritor recordou os casos de violência contra crianças que se vão registando pelo país, avançando ser hora de o Executivo criar as condições para acudir as que estão vulneráveis, para se evitar possam continuar a ser vítimas de acções de adultos.

Sobre a trajectória de António Agostinho Neto, frisou que, no âmbito da literatura, a sua figura transcende ao momento MPLA, aconselhando, desta forma, as crianças a consultarem os mais velhos para saberem dos acontecimentos do passado e outras questões importantes sobre o país e de outros continentes.

“Sábado nos Musseques” é um programa de cariz educativo-patriótico visando divulgar a vida e obra do fundador da nação, António Agostinho Neto, por distintas instituições no país.