Departamento de Justiça dos EUA preparou novas acusações contra Assange

O departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou 17 novas denúncias contra o fundador do WikiLeaks, Julian Assange, principalmente relacionadas a leis contra a espionagem. (afp_tickers)

O Departamento de Justiça dos EUA preparou novas acusações contra o fundador do Wikileaks, Julian Assange, usando como testemunha-chave um condenado por fraude.

De acordo com a Wikileaks, citada pelo canal de televisão holandês NOS, trata-se do ex-informante do FBI, Sigurdur Thordarsone, que foi condenado à prisão por fabricar documentos sob o nome de Assange, fraude e pedofilia.

De acordo com o canal, na semana passada, Thordarson voou para os Estados Unidos, onde foi “interrogado em todas as partes” em preparação para as novas acusações contra Assange, cujo prazo para a apresentação expira em 14 de Junho.

A WikiLeaks informou nesta sexta-feira que a primeira audiência sobre a extradição de Julian Assange para os Estados Unidos, originalmente prevista para 12 de Junho, foi adiada para 14 de Junho.

Julian Assange foi detido em 11 de Abril, após a decisão do presidente do Equador, Lenín Moreno, de retirar o asilo do activista na embaixada equatoriana.

O activista ficou famoso por publicar dados vazados secretos sobre, por exemplo, as operações militares dos EUA no Afeganistão e no Iraque, bem como sobre as condições na prisão de Guantánamo.