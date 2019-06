Clientes da EPAS devem mais de Akz 100 milhões

Cerca de 180 milhões de kwanzas é o valor da dívida acumulada pelos clientes da Empresa Provincial de Águas e Saneamento (EPAS) na Lunda Norte, por incumprimento no pagamento do consumo.

Segundo avança Angop, o presidente do conselho de administração da EPAS na Lunda Norte, André Camilo, informou à Angop que, dos seis mil e 800 clientes, quatro mil não pagam o consumo de água.

Sem revelar o período das dívidas, disse que, caso a situação prevaleça, a instituição suspenderá o fornecimento de água, uma vez que tem criado constrangimentos na manutenção dos sistemas de captação e no pagamento dos salários dos funcionários.

A instalação de contadores consta das medidas que visam imprimir maior dinâmica no pagamento por parte dos clientes, acrescentando que, mensalmente, a empresa arrecada cinco a seis milhões de kwanzas.

No âmbito do programa de expansão da água potável, no Tchitato, o responsável afirmou estar em fase de conclusão a construção de uma rede de 80 quilómetros, que fornecerá às zonas urbanas e periférica do município.

A Lunda Norte tem dois sistemas de captação, tratamento e distribuição de água (nos municípios do Dundo e Tchitato) de 300 metros e 280 metros cúbicos/hora.