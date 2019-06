Cazenga sem água

Os bairros do Grafanil, Hoji-ya-Henda e Ilha da Madeira, no município do Cazenga, em Luanda, que deviam beneficiar do projecto” Água para todos ” no âmbito do projecto das 700 mil ligações, continuam sem água potável.

O director municipal de Energia e Água do Cazenga, Salvador Ambrósio, citado pelo JA, disse que estas áreas, consideradas “cinzentas”, já possuem ligações domiciliares, mas continuam sem água por falta de ligação à conduta principal.

Diante da situação, a Administração Municipal do Cazenga, em parceria com a Empresa Pública de Águas de Luanda (EPAL), realizou um estudo de viabilidade para a recuperação e construção de chafarizes nos bairros com falta de água potável.

Segundo o responsável, a reactivação de chafarizes é uma solução imediata e para um curto espaço de tempo, já que seria para acudir os moradores que recorrem as sarjetas para obter água de uso doméstico, como os do Tala- Hady.