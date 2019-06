Brazuca promete levar o Kuduro para outra dimensão

A artista canta há mais de 10 anos, mas, segundo disse ao Portal de Angola, está no activo há sensivelmente cinco anos, porque houve uma interrupção na sua carreira por causa dos estudos e dificuldade financeira.

De regresso, depois do que tem acompanhado no mercado, a cantora promete dar o seu melhor em prol do Kuduro e levar o estilo a outro nível.

Brazuca tem como referências Nayol Crayze, Fofandó, Gata Agressiva e Noite Dia.

Com cinco músicas já gravadas, e como o tema “Welelé” com um video a passar em cadeias televisivas, a cantora pretende revolucionar o estilo porque sente que ainda o estilo não atingiu o seu verdadeiro valor.

“Acho que o estilo deve identificar-se mais com a cultura angolana, está muito electrónico e a fugir os ritmos angolanos”.

A artista almeja nos próximos tempos lançar um EP de Kuduroque terá como título “Guerrelheira”.

À procura de patrocínio, a artista procura do empresariado local um suporte na carreira.