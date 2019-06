Vice-presidente da República radiografa comunas da Quiçama

Angop

O vice-presidente da República, Bornito de Sousa, trabalhou nesta quarta-feira com os órgãos centrais e locais do Estado no município da Quiçama, província de Luanda, tendo em vista a melhoria das condições de vida da população e das vias de acesso às comunas.

Bornito de Sousa visitou as comunas do Quixinge, Mumbondo e Demba-Chio, as três do município da Quiçama, para aferir o grau das acções da administração local.

Nos encontros que manteve com as comunidades locais considerou essencial o início, antes da época chuvosa, das obras de melhoria das respectivas vias de acesso, cujo estado de degradação deixa essas localidades isoladas da sede municipal.

Considerou preocupante a situação global do município da Quiçama, o maior de Luanda, com problemas básicos de infra-estruturas, que dificultam a vida das populações locais.

Em companhia do governador provincial de Luanda, Sérgio Luther Rescova, o vice-presidente da República percorreu, de helicóptero, as três localidades isoladas da sede municipal, Muxima, devido ao mau estado das estradas.

Nas três localidades, Bornito de Sousa visitou escolas, unidades sanitárias e auscultou as comunidades.

De entre os clamores dos munícipes, na comuna do Quixinge, por exemplo, constam a melhoria das vias de acesso, dos serviços de assistência médica e do abastecimento de água e energia eléctrica.

Já no Demba-Chio, os populares entoavam cânticos apelando às entidades no sentido de melhorarem as suas condições sociais, com destaque para o aumento de salas de aulas, furos de água e estradas.

De acordo o responsável do posto médico do Mumbondo, por falta de ambulância, em situações de emergência, os pacientes são transferidos de motorizada para outros hospitais.

A visita de trabalho do vice-presidente prossegue quinta-feira, prevendo radiografar a comuna sede do município, Muxima, a central térmica, o hospital municipal e a urbanização do Coxi.

O governante visita ainda na quinta-feira, a comuna do Cabo Ledo, onde vai se inteirar da instalação da futura central térmica e de outras estruturas de âmbito social, bem como uma visita ao parque nacional da Quiçama.