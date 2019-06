TAAG revitaliza centro de formação

Angop

A Transportadora Aérea Angolana (TAAG – SA) vai “revitalizar” o centro de formação da companhia, com vista a elevar as capacidades técnicas dos seus funcionários e dar prestígio à empresa, assegurou hoje (quinta-feira) o presidente da comissão executiva da companhia, Rui Carreira.

De acordo com o responsável, que fazia a abertura do curso para técnicos de manutenção de aeronaves, a companhia está sempre preocupada com a formação dos seus quadros, porque sempre foi assim na TAAG, daí a necessidade da revitalização do seu centro de formação.

Referiu que a empresa precisa constituir um “viveiro” de técnicos de manutenção bem qualificado que garantam a 100 por cento a operacionalidade das aeronaves, pois o espelho de qualquer companhia são os seus aviões.

Lembrou que um técnico de manutenção da TAAG tem que estar preparado para trabalhar em qualquer empresa de aviação do mundo, desde que cumpra com os requisitos impostos pelas instituições reguladoras internacionalmente.

Apelou aos 20 formandos a dedicarem-se nas matérias a serem ministradas e estarem constantemente a informarem-se sobre referida área, devido à globalidade da indústria da aviação e por ser das mais reguladas do planeta, sublinhado que “não precisamos de inventar nada é só seguirmos as regras existentes”.

Por outro lado, o director técnico de manutenção da TAAG, Nelson de Oliveira, disse que durante seis meses 20 técnicos serão formados por instrutores angolanos em várias disciplinas como matemática, física, electrónica e motor, dentro da ciência aeronáutica.

O curso tem como objectivo a renovação de quadros da Direcção de Manutenção e Engenheira que pretende qualificar e renovar o seu quadro de pessoal devido a idade avançada de muitos