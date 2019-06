Secretário de Estado quer sociedade no processo de ensino

Angop

O secretário de Estado para o Ensino Pré-Escolar e Geral, Pacheco Francisco, apelou, recentemente, o apoio dos administradores municipais de Malanje de gestores escolares e dos professores para a resolução dos problemas de ensino e aprendizagem.

O responsável, que falava durante uma reunião, lamentou o facto de os alunos da 4ª classe e em alguns casos finalistas do ensino primário (6ª) não saberem ler, escrever, nem fazer cálculos matemáticos.

“Todos nós, gestores escolares, educadores de infância e professores não devemos adormecer diante dessa enfermidade escolar. Devemos reflectir sobre as causas que têm levado os alunos a não aprenderem”, recomendou.

Orientou as secções Municipais da Educação a reunirem, regularmente, com as escolas da sua jurisdição e as escolas com os seus gestores, professores e sociedade para, em conjunto, se encontrar soluções para os problemas que afectam o processo de ensino e aprendizagem, atrapalhando, assim, o alcance das metas definidas no Plano de Desenvolvimento Nacional(PDN).

Para o responsável, o director de escola deve equiparar-se com um treinador de futebol em que, conhecendo os seus jogadores, selecciona-os em conformidade com as suas qualidades e habilidades em determinadas posições.

Avança que deve haver espírito de cooperação entre direcção, professores e outras escolas.

“Em muitos casos, a não aprendizagem dos alunos não consiste no fraco aproveitamento desses, mas na forma como, enquanto gestores, conduzem as instituições e como professores actuamos em sala de aulas”, considerou.

Acrescentou que não se devem esquecer que não é o Governo que está diante do aluno, mas o professor que, enquanto não enfrentar os desafios para garantir a qualidade de ensino, não haverá investimento algum que será suficiente para melhorar a qualidade de educação no nosso país.

“É possível mudarmos o quadro, basta que queiramos e tenhamos vontade para o efeito, pois o importante é o alcance dos objectivos preconizados”, disse.

Pacheco Francisco avançou que a qualidade das aprendizagens deve ser preparada desde a base, isto é, até no final da classe de iniciação, a criança, não só saiba brincar, saltitar e cantar com os demais, mas aprenda a fazer grafismos, desenhos pedagógicos com tendência gráfica ou alfabética, de tal modo que tenha sucesso na 1ª e em outras classes subsequentes”.

Durante o trabalho, que decorreu nos municípios de Cacuso, Kalandula, Cangandala e sede da província de Malanje, o sublinhou a importância de todos estarem comprometidos com a educação.

Na sequência do seu trabalho, reuniu, em quatro municípios, com os directores municipais da educação e de escolas.