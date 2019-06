E.Y Angola e UCAN assinam acordo

O programa de apoio da empresa EY Angola, que contempla o pagamento da mensalidade e outras despesas académicas, beneficia 14 estudantes da Universidade Católica de Angola, cujo bom desempenho poderá garantir-lhes um futuro na renomada empresa de auditoria e assessoria fiscal.

A EY – líder global em auditoria, assessoria fiscal, transações e gestão – assinou, segunda-feira, 03 de Junho, o segundo protocolo de Programa de Bolsas de Estudo e Empregabilidade com a Universidade Católica de Angola (UCAN), na sua sede – sita no Largo 17 de Setembro, Presidente Business Center.

O Programa de Bolsas de Estudo e Empregabilidade da EY Angola pretende, não só contribuir para a formação académica e profissional de jovens com elevado potencial, mediante o estabelecimento de Programas de apoio ao desenvolvimento de estudantes de Universidades de referência no país, como atrair futuros profissionais, e garantir a formação dos seus jovens talentos, que serão os líderes de amanhã.

Na ocasião, Carlos Basto, Country Manager da EY Angola, afirma que este tipo de protocolo é um vector estratégico para a consultora, ao defender que “Talento é o factor mais importante no mundo do trabalho, agora e no futuro”.

Sendo que considera ser fundamental ajudar Angola a formar os colaboradores de valor de amanhã: “É nesta perspectiva que temos connosco uma estratégia alargada, de protocolo, com as Universidades, e a UCAN honra-nos por ser aquela que assina connosco o segundo protocolo.

Temos por objectivo identificar o grupo de estudantes com a melhor performance e, dentro deste, aferir aqueles que têm uma maior necessidade de apoio financeiro, tudo para que consigam cumprir os seus objectivos nos estudos, na carreira e na vida” afirmou.

A novidade deste 2º protocolo está no alargamento dos cursos envolvidos. Além dos melhores estudantes da área de Gestão, Economia e Direito, o programa vai beneficiar também os estudantes mais destacados da área de Psicologia e Engenharia Informática, conforme fez saber Carlos Basto.

Este é um dos programas mais importantes da EY Angola no que concerne à acção social, tentando promover e promulgar uma valorização do capital humano engrandecedor.

