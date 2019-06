Detido homem acusado de estupro e morte de criança

Um homem de 27 anos de idade encontra-se detido no município do Nóqui, província do Zaire, acusado de violar e asfixiar até à morte uma criança de 13 anos de idade.

Segundo a Polícia Ncional, o suposto homicida terá se deparado com a vítima a caminho do rio, para onde a criança se dirigia para buscar água, tendo-a conduzido para a sua residência, onde concretizou a acção criminosa.

A informação consta do resumo semanal sobre a situação operativa do Comando Provincial do Zaire da Polícia Nacional enviado hoje (quinta-feira) à Angop, em Mbanza Kongo.

A nota explica que, passados três dias, o suposto autor do crime foi flagrado por vizinhos que o denunciaram à autoridades policiais, quando se preparava para desfazer-se do corpo da menina.

Outro caso de violação sexual, de que foi vítima uma adolescente de 15 anos, ocorreu no bairro Kunga a Yenguele, município do Soyo, no período em balanço, cujo suposto autor também se encontra detido.

O suposto violador, segundo o relatório semanal da Polícia Nacional, encontrou-se com a vítima no percurso em direcção à escola, tendo-a convidado para sua residência onde a forçou na relação sexual.

Estas duas ocorrências fazem parte de um total de 23 crimes de natureza diversa, registados no Zaire, no período de 28 de Maio a 5 de Junho do ano em curso, mais sete delitos em comparação à semana anterior.