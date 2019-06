YouTube promete banir canais que reproduzam discurso de ódio

A plataforma de compartilhamento de vídeos mais acessada da internet anunciou nesta quarta-feira (05) planos para se livrar de milhares de vídeos e canais que promovam discurso de ódio, disse a empresa.

“Hoje, estamos dando outro passo em nossa política de discurso de ódio proibindo especificamente os vídeos alegando que um grupo é superior para justificar discriminação, segregação ou exclusão com base em qualidades como idade, sexo, raça, casta, religião, orientação sexual”, disse o YouTube.

A empresa enfatizou que era sua “responsabilidade proteger isso e impedir que nossa plataforma fosse usada para incitar o ódio, o assédio, a discriminação e a violência”.

A empresa acrescentou que os canais que enviam conteúdo odioso, mas não violam as regras da plataforma na maioria de seus vídeos, podem receber avisos do YouTube, caso haja reincidência, o canal seria proibido

Isso acontece depois que, em Março, outro gigante da tecnologia, o Facebook, anunciou a proibição do “elogio, apoio e representação do nacionalismo branco e do separatismo branco”. De acordo com o Facebook, esses conceitos estão “profundamente ligados a grupos de ódio organizados e não têm lugar” em seus serviços.