Vereador Carlos Bolsonaro é internado em hospital no Rio com suspeita de crise renal

O vereador Carlos Bolsonaro (PSC) foi internado, na noite desta terça-feira (4), no hospital Pró-cardíaco, em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Seu estado de saúde é estável, segundo informou a unidade hospitalar.

De acordo com informações da assessoria de imprensa do hospital, Carlos deu entrada na unidade reclamando de dores na região lombar, que seriam “compatíveis com nefrolitíase (cálculo renal)”.

Ainda segundo informações do Pró-cardíaco, o vereador será submetido a exames de imagens e laboratoriais. Seu estado de saúde é estável.

Mais cedo, o vereador fez uma postagem em uma de suas redes sociais comentando o problema. “Hoje tive um ataque crônico de cálculo renal. Nada que boas pessoas ao lado não pudessem sempre ajudar! Amanhã de pé e de volta ao trabalho!”