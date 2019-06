Startup angolana participa no 5º Fórum de Empreendedorismo Africano

A startup angolana Kussumba, que permite gerar inclusão social, contribuir para o PIB angolano e criar o ecossistema da economia da internet, foi o mérito que levou o engenheiro angolano a fazer parte deste evento, dirigido pelo empreendedor e empresário nigeriano Tony Elumelu, patrono da principal organização filantrópica africana comprometida com o empreendedorismo.

O empreendedor angolano e desenvolvedor Web, Ribeiro Tenguna, estará presente, na cidade de Abuja, Nigéria, no 5º Fórum Anual de Empreendedorismo, a decorrer nos dias 26 e 27 de Julho do corrente ano. A sua participação deve-se ao facto de ter sido seleccionado para receber um “capital semente” no Programa de Empreendedorismo 2019, da “Tony Elumelu Foundation” (TEF).

Desenvolvido, em 2017, pela startup Rebento, Kussumba Marketplace (https://vendas.kussumba.co.ao/), é um projecto enquadrado nas metas dos objectivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, Kussumba é uma expressão em kimbundu, que em português significa “vender” e “comprar”, sendo um Shopping Center Online dos segmentos “B2B2C”, que permite a abertura de várias lojas online, nas quais as pessoas e as micro, pequenas e grandes empresas podem alugar para venderem produtos físicos, produtos digitais (infoprodutos) e serviços.

Ribeiro Tenguna, que agora é um empreendedor Tony Elumelu, é natural do Kwanza Norte, escritor, empreendedor Digital, Web Developer do Portal Marimba Selutu, Digital Influencer, Palestrante Internacional e formado em Engenharia de Computação na Universidade Católica – UniSalesiano/Brasil; também é MBA Executivo, na 6ª maior Think Tank do mundo e o top em Educação Executiva, na Escola de Negócios da Fundação Getúlio Vargas Management, em São Paulo, Brasil.

O FÓRUM

O Fórum é o ponto culminante do Programa de Empreendedorismo 2019, da Fundação Tony Elumelu, que este ano está a orientar, treinar e conceder capital semente (capital inicial) não reembolsável a mais de 3.050 empreendedores africanos, seleccionados dentre os 216 mil candidatos.

O evento oferece uma oportunidade única para mulheres, homens e jovens de todos os 54 países africanos, para conhecer, aprender e interagir com o amplo ecossistema de empreendedorismo africano e global.

O 5º Fórum de Empreendedorismo é igualmente uma oportunidade crítica para os líderes e decisores políticos encontrarem, face a face, uma nova geração de líderes empresariais africanos, que estão a transformar a trajectória económica de África.

Os oradores principais do Fórum serão os Presidentes de Ruanda, Paul Kagame, e do Senegal, Macky Sall, e o economista, filantropo, presidente do Heirs Holdings, do United Bank for Africa (UBA) e fundador do TEF, Tony Onyemaechi Elumelu.

A Convenção Presidencial é um dos destaques do Fórum e vai permitir que os empreendedores africanos presentes envolvam-se de perto com líderes políticos, para testemunhar, em primeira mão, o importante papel que o governo pode desempenhar no estimular do crescimento e no incentivo à ambição empresarial.

O evento reunirá importantes formuladores de políticas, líderes empresariais, agências de desenvolvimento e todo o ecossistema de empreendedorismo, incluindo ex-alunos do Programa de Empreendedorismo da Fundação.

Nesta edição, os três mil e cinquenta empreendedores seleccionados, dos 54 países africanos, já estão a beneficiar de um programa de treinamento de negócios de 12 semanas, directamente focados nas necessidades dos empreendedores africanos, acesso a mentores e no final do treinamento, receberão como capital semente não reembolsável de 5 mil dólares, para a validação dos seus Planos de Negócio. A TEF investiu, para este ciclo, o montante de 100 milhões de dólares.

