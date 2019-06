Rei de Espanha inicia consultas para formação de Governo

Prevê-se que Filipe VI convide o socialista Pedro Sánchez a formar o próximo Executivo, mas os votos para investi-lo como primeiro-ministro não estão assegurados

Entre quarta e quinta-feira o rei de Espanha inicia os passos formais para nomear o Governo resultante das eleições legislativas de 28 de abril.

Filipe VI receberá os representantes de 15 partidos e coligações que obtiveram representação parlamentar, seguindo indicações da presidente do Congresso do Congresso dos deputados, a socialista Meritxell Batet.

As audiências, individuais, escreve o Expresso, decorrem por ordem crescente da dimensão das bancadas parlamentares, do Partido Regionalista da Cantábria (PRC, que só tem um assento) ao Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), liderado pelo primeiro-ministro Pedro Sánchez.

Este venceu as legislativas com 123 lugares. Dá-se a particularidade de as várias forças que compõem a aliança Unidas Podemos (UP, esquerda populista) comparecerem em separado.

Esta quarta-feira irão ao palácio da Zarzuela as delegações do PRC, Compromisso (esquerda valenciana), Equo (ecologistas de esquerda), Navarra Soma (aliança da direita naquela região), Coligação Canária, Galiza em Comum, Esquerda Unida e Partido Nacionalista Basco.

Quinta-feira será a vez das formações Juntos pela Catalunha (independentista), Em Comum Podemos (esquerda catalã), Vox (extrema-direita) Podemos, Cidadãos (C’s centro-direita liberal), Partido Popular (PP, centro-direita) e PSOE.

PARA JÁ, SÁNCHEZ SÓ CONTA COM PODEMOS

Caberá ao rei avaliar o quadro parlamentar e indicar a Batet (ou não) um candidato a liderar o próximo Executivo.

Duas forças recusam-se ir a reuniões com o monarca: a Esquerda Republicana da Catalunha (independentista) e a Euskal Herría Bildu (Unir o País Basco, antiga Batasuna, braço político do grupo terrorista ETA). Fazem-no para expressar discordância com a monarquia.

Terminadas as audiências, Filipe VI comunicará a Batet se considera haver uma pessoa com condições para ser investido chefe do Governo. Sánchez já explorou apoios entre PP, C’s e UP, mas só este último revelou alguma abertura.

Não há um prazo obrigatório para marcar o debate de investidura, mas uma vez iniciado este, abre-se uma janela temporal de dois meses para formar Governo, após a qual (caso tal não seja possível) terá de haver novas eleições.

Foi o que sucedeu após as eleições de 2015: face ao impasse, os espanhóis regressaram às urnas em junho de 2016.

Para ser primeiro-ministro, o líder socialista necessitará da aprovação, numa primeira tentativa, da maioria absoluta dos deputados (isto é, 176 dos 350). Se falhar, haverá nova votação passadas 48 horas, a qual já só exige mais votos a favor do que contra. O rei pode sempre voltar a convocar os partidos e até tentar nomear outro candidato.

A que agora começa é a sexta ronda de reuniões de investidura de Filipe VI, que está no trono desde 2014, por abdicação do pai Juan Carlos. Este, em 40 anos de reinado, realizou dez rondas de investidura.