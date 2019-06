Quotas da Sonangol acima dos 10% da produção nacional

Angop

A quota de produção da Sonangol oscila entre 10 e 20 por cento do total nacional, estimado em um milhão e 400 mil barris por dia, disse hoje o presidente do Conselho de Administração da empresa, Sebastião Pai Querido.

Numa conferência de imprensa conjunta, concedida no final do 1º dia de trabalho da Conferência “Petróleo e Gás 2019”, o PCA da petrolífera estatal, disse que a companhia pretende aumentar a sua produção actual, através da aquisição de novos blocos.

Para isso, vai participar nos concursos de adjudicação a serem lançados, a 2 de Outubro próximo, pela Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANPG).

Explicou que, para aumentar a produção, no âmbito do plano de renegeração, a petrolífera vai procurar implementar maior cooperação e interação com os parceiros, dentro do seu “core business” (objecto social).

Em relação à privatização de empresas do Grupo Sonangol, Sebastião Pai Querido informou que as 72 previstas para o referido processo já foram entregues para avaliação, mas precisam ser identificadas as que serão alienadas.

A venda dessas empresas do Grupo Sonangol enquadra-se num processo mais abrangente do Governo, que pretende privatizar uma boa parte das empresas com capitais públicos, via Bolsa de Valores, uma iniciativa que está a ser conduzida pelo Instituto de Gestão de Activos e Participação do Estado (IGAPE).

Sobre o assunto, o ministro dos Recursos Minerais e Petróleos, Diamatino de Azevedo, avançou que os “resultados positivos” que derivarem da venda das empresas reverterão a favor da Sonangol.

Informou, também, que existe um programa calendarizado, aprovado pelo Governo, relativo à privatização, que pode ser concluído ainda este ano.

No domínio do fornecimento de combustíveis à Sonangol, o ministro reiterou que as duas empresas selecionadas no concurso, a Total e a Trafigura, têm um contrato anual válido até Junho de 2020.

A conferência “Petróleo e Gás 2019”, aberta hoje pelo Presidente da República, João Lourenço, termina quinta-feira (06 Junho).