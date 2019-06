Petrolífera chinesa investiu já 20 milhões de dólares em Angola

O Presidente da República exortou, em Luanda, os operadores petrolíferos mundiais a investir em Angola, garantindo estar em curso um processo de reformas no setor que assegura melhores condições para se apostar no país.

O director-geral da China Petroleum Pipeline Engeneering Angola, Xing Hang, disse, em Luanda, que a firma internacional investiu já cerca de 20 milhões de dólares em Angola, nomeadamente em projectos de armazenamento de petróleo e gás.

Em declarações à Lusa, no primeiro dia da conferência “Angola Oil & Gás 2019”, organizada pela África Oil & Power (AOP) sublinhou que em seis anos de actividades em Angola a empresa actuou também em projectos de construção de estradas e sistemas de água.

Com o “gasoduto, oleoduto, armazenamento de petróleo e gás e facilidade de refinação” como os principais negócios da empresa chinesa, Xing Hang aplaudiu as reformas em curso em Angola, particularmente no sector petrolífero, afirmando serem “indispensáveis”.

“A reforma em curso em Angola nesse sector é imprescindível e pensamos que esta reforma é necessária e urgente para o país”, disse numa exposição das potencialidades dos operadores do sector, enquadrada nesta conferência cuja sessão de abertura foi presidida pelo chefe de Estado angolano.

João Lourenço discursava na abertura da conferência “Angola Oil & Gas 2019”, que começou hoje no Centro de Convenções de Talatona, a sul de Luanda, evento que junta até quinta-feira a quase totalidade dos principais operadores petrolíferos mundiais.

“África detém um grande potencial de hidrocarbonetos inexplorados, tendo, por isso, uma palavra a dizer no que concerne à segurança energética do próprio continente e do mundo industrializado no geral. Nesse quadro, Angola ocupa uma das posições cimeiras no continente”, referiu o chefe de Estado angolano.

João Lourenço acrescentou que o Governo a que preside “está consciente” da realidade e das potencialidades africanas, sublinhando que Angola está “em linha” com o lema da conferência, que encara o petróleo e o gás como catalisadores de uma economia dinâmica, renovável e autossustentável.

Angola lança em Outubro concurso para de dez novos blocos petrolíferos

A Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANPG) de Angola anunciou hoje que vai lançar um concurso público, em Outubro deste ano, para licitação de 10 blocos para exploração petrolífera nas bacias do Namibe e Benguela.

A informação foi transmitida hoje pelo presidente do conselho de administração da ANPG, Paulino Jerónimo, durante a sessão de abertura da conferência “Angola Oil & Gás 2019”, organizada, em Luanda, pela África Oil & Power (AOP).

Segundo Paulino Jerónimo, no concurso público, cujo lançamento está agendado para 02 de Outubro, serão licitados dez blocos petrolíferos, nove na bacia da província angolana do Namibe e um na província de Benguela.

A conferência que junta em Luanda, até quinta-feira, vários operadores nacionais e estrangeiros do setor dos petróleos e gás foi aberta pelo Presidente angolano, João Lourenço.

De acordo com o presidente da ANPG, o processo de licitação, que se enquadra na Estratégia Geral de Produção e Concessões 2019-2025, que prevê nesse período a atribuição de 55 concessões, “vai impulsionar a atividade de exploração com vista a maximização e substituição das reservas”.