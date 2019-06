Liga das Nações: Hat-trick de Ronaldo coloca Portugal na final

Portal de Angola | Diniz Kapapelo

A equipa das ‘quinas’ apurou-se hoje para a terceira final de uma competição de selecções de futebol depois do Euro2004 e do Euro2016.

Portugal venceu a Suíça por 3-1 e vai disputar domingo a final da Liga das Nações (com a Inglaterra ou a Holanda). Ronaldo, o suspeito do costume, foi o herói do jogo. Abriu as hostilidades aos 25′ e resolveu no fim com mais dois golos numa altura em que a Suíça tinha empatado o jogo.

Na partida disputada no Estádio do Dragão em jogo a contar para as meias-finais da Liga das Nações e que marca o arranque oficial da fase final da prova, a primeira que o país organiza desde o Euro2004, Portugal conseguiu garantir a sua terceira final de uma grande competição da UEFA de selecções.

Em Outubro de 2017, no Estádio da Luz, Portugal venceu os suíços por 2-0, com golos de Djorou, na própria baliza, e André Silva (que não foi convocado para a Liga das Nações), naquela que foi a terceira vitória consecutiva perante esse rival, em jogos em solo luso.

Apesar da história recente contra os suíços ser bem positiva para o lado português, sobretudo a actuar em casa (solo Luso), a Suíça pode ‘gabar-se’ de ter imposto a primeira derrota (2-0) a Fernando Santos no comando da selecção, em 2016, no arranque da qualificação para o Mundial2018, logo após os festejos da conquista do Euro2016.