Governos do Namibe e da Huíla combatem trabalho infantil de meninas

VOA | Armando Chicoca

Crianças, na sua maior parte meninas, estão a trabalhar em companhias pesqueiras no Namibe e muitas delas fazem-no sem qualquer identificação .

Com efeito, uma equipa multissectorial dos governos provinciais do Namibe e da Huila, em Angola, tentam resgatar um número elevado de meninas menores de idade oriundas dos municípios de Caconda e Caluquemba que trabalham na indústria pesqueira do Tômbwa no Namibe.

A informação foi avançada por Seusa Bengany, directora de Comunicação Institucional do Governo do Namibe, em comunicado emitido na terça-feira, 4.

“Estas meninas ainda deveriam estar sob a protecção dos seus progenitores”, diz o comunicado que garante estarem os dois governos a trabalhar para devolver as menores à suas famílias.

A responsável disse que algumas dessas menores trabalham também no sector agrícola acrescentando que as autoridades estão a encontrar dificuldades em identificar os menores.

“Estas crianças apresentam-se sem documentação o que dificulta o trabalho das autoridades locais”, disse Bengany que apelou aos proprietários de empresas pesqueiras e fazendas ” a não trabalhrem com menores d idade”.