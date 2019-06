EPAL projecta aumentar capacidade de produção

Segundo a Angop, a Empresa Pública de água de Luanda prevê aumentar a sua capacidade de produção dos sistemas de produção de Kifangondo e do Luanda Sudeste, disse o Presidente do Conselho de Administração da EPAL, Fernando Cunha.

De acordo com o PCA da EPAL, Fernando Cunha, o aumento da capacidade será para minimizar a carência no abastecimento à população.

Disse que a EPAL dispõe de capacidade técnica e vai trabalhar dentro das suas capacidades financeiras para atingir este objectivo.

Fernando Cunha, que falava no Conselho de Auscultação das Comunidades da Província de Luanda, informou que a EPAL vai também trabalhar na reorganização da empresa, com uma possível redução no número de trabalhadores.

Em relação ao garimpo de água, um dos problemas que prejudica o normal abastecimento à população, disse que a empresa vai arranjar parcerias com instituições de fiscalização.

A EPAL, afirmou, precisa de um apoio forte da Polícia e de uma fiscalização eficiente para eliminar ou diminuir o garimpo, que a seu ver esta a se tornar num negócio paralelo ao abastecimento de água.