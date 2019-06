Conselho advoga fórum nacional sobre gestão das florestas

PARTICIPANTES AO ENCERRAMENTO DO 1º CONSELHO CONSULTIVO ALARGADO DO MINISTÉRIO DO AMBIENTE - 2019 (FOTO: HENRI CELSO)

Os participante ao 1º Conselho Consultivo Alargado do Ministério do Ambiente defenderam nesta terça-feira, em Luanda, a necessidade da realização de um fórum nacional sobre gestão das florestas, para resolver as questões ligadas às queimadas, a fauna selvagem, bem como o conflito homem-animal.

De acordo com a Angop, o interesse consta do comunicado final do referido evento que decorreu de 3 a 4 deste mês, sob o lema “A Integração Ambiental e Desenvolvimento Sustentável na Municipalização”.

De igual modo, o conselho defendeu também a realização do Fórum Nacional sobre Desenvolvimento Sustentável, para o alinhamento das directrizes sectoriais e medidas concretas para os principais problemas ambientais, como a seca, desertificação entre outros, no quadro dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

A criação de mecanismos de rentabilidade dos parques nacionais, no âmbito da política do Executivo para promoção da actividade de desenvolvimento do eco-turismo, como fontes de arrecadação de receitas foi outro ponto saído deste encontro que foi orientado pela titular da pasta, Paula Francisco.

Os participantes querem ainda que seja reformulada a legislação ambiental, sobretudo em matéria de Estudo de impacte e avaliação ambiental, assim como do licenciamento, para que responda aos novos desafios que o país enfrenta em todas as suas vertentes.

Ainda neste capítulo, para o aumento de licenças ambientais a emitir, os quadros notaram ser preciso uma melhoria na avaliação ambiental, através da categorização dos projectos tendo em conta a sua complexidade.

Para o financiamento dos projectos ligados às alterações climáticas, o conselho diz ser necessário o reforço dos mecanismos de angariação de fundos internacionais, para que se alcance as metas preconizadas.

Na ocasião, a ministra do Ambiente, Paula Francisco, referiu ser necessário o reforço da agenda da União Africana 20/63 numa perspectiva a longo prazo.

Os 17 Objectivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS), assumidos por Angola, enquanto membro das Nações Unidas, foi outro assunto lembrado pela governante.

Por outro, Paula Francisco apelou a sociedade civil, o governo, sector privado e comunidade a reduzir as actividade que contribuem para poluição do ar.

Participaram do evento directores nacionais, representantes dos gabinetes provinciais do Ambiente, coordenadores de projectos de órgãos tutelados pelo Ministério do Ambiente, administradores do parques nacionais, entre outros convidados.