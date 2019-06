China quer cooperação em diversos sectores

PRESIDENTE DA REPÚBLICA, JOÃO LOURENÇO (À DIR.), RECEBE VICE-PRESIDENTE DO COMITÉ PERMANENTE DA ASSEMBLEIA POPULAR DA CHINA, WANG CHEN (FOTO: PEDRO PARENTE)

O Governo chinês manifestou hoje (quarta-feira), em Luanda, a vontade de continuar a cooperar com Angola na área económica e na execução de projectos diversos, com base na disponibilização de linhas de crédito, escreve a Angop.

A intenção foi manifestada pelo embaixador da China em Angola, Gong Tao, no final de uma audiência, na qual o Presidente de República, João Lourenço, recebeu o vice-presidente do Comité Permanente da Assembleia Popular daquele país asiático, Wang Chen.

Em declarações à imprensa, Gong Tao, que esteve presente na audiência, disse que, durante o encontro, foram passados em revista o desenvolvimento da cooperação entre os dois países nos domínios económico, social, político e diplomático e as perspectivas.

O vice-presidente do Comité Permanente da Assembleia Popular da China, Wang Chen, desembarcou, na noite de segunda-feira, em Luanda, para uma visita de trabalho de três dias, no âmbito do reforço das relações bilaterais entre os órgãos legislativos de ambos os países.

Angola e China são parceiros de longa data. As relações diplomáticas datam de há 36 anos.

No ano transacto, João Lourenço efectuou duas visitas à China: a primeira em Setembro, por ocasião da Cimeira China-África, e a segunda em Outubro (visita de Estado).

Nessas duas deslocações à China, manteve encontros com o seu homólogo Xi Ji Ping, tendo como pano de fundo o reforço da cooperação bilateral.