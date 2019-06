Basquetebol: Nadir desfalca selecção nacional no zonal de apuramento

A extremo poste, Nadir Manuel, vai desfalcar a selecção nacional de basquetebol sénior feminino que viaja, quarta-feira, para Harare, Zâmbia, onde de 7 a 8 deste mês, disputa o zonal de apuramento ao Afrobasket2019, agendado para Agosto, no Mali.

A ausência da experiente atleta do Interclube, diz Angop, deve-se a questões de saúde, de acordo com o seleccionador nacional, Apolinário Paquete.

De 32 anos de idade, Nadir Manuel integrou a selecção que conquistou os títulos de campeã africana nas edições do Afrobasket de 2011, no Mali e 2013 em Moçambique.

Assim sendo, representarão o país no zonal as jogadoras Rosimira Daniel, Joana António, Regina Pequeno, Erica Agostinho, Eduarda Gabriel, Emanuela Mateus, Felizarda Jorge (Interclube), Elizabeth Mateus, Juda Quindanda, Rosa Gala e Avelina Peso, todas provenientes do 1º de Agosto.

O regresso da selecção nacional está inicialmente marcado para o dia 9 do corrente.

Durante a prova qualificativa, a selecção fará duas partidas diante do Zimbabwe, nos dias 07 e 08, visto estarem as duas a disputar uma vaga para o Afrobasket.