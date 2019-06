Adolescente ataca mãe e irmã com martelo e se joga do segundo andar de apartamento

A mãe e o menino estão em estado moderado, enquanto a irmã está em estado grave

Um adolescente, de 14 anos, agrediu com um martelo a mãe e a irmã, de 12 anos, e depois se jogou pela janela do apartamento onde mora a família.

A mãe e o filho foram encaminhados ao Hospital Evangélico com ferimentos moderados, enquanto a filha foi socorrida em estado grave com lesões na cabeça. O caso aconteceu no início da tarde desta terça-feira (04), na Rua Joaquim Nabuco, no centro de São José dos Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba.

Segundo informações de vizinhos e familiares, o adolescente teria chego da escola e depois do almoço, sem mais explicações, começou a golpear a irmã na cabeça com um martelo. A mãe, tentando conter as agressões, também acabou sendo ferida pelo filho. Em seguida, o menino se jogou pela janela do apartamento da família, que fica no segundo andar.

Segundo o soldado Júlio, do Siate do Corpo de Bombeiros, a situação é atípica e a mãe contou acreditar que alguém poderia ter dado alguma droga para o filho na escola.

“A mãe conta que o menino era doce e tranquilo e achou que alguém pudesse ter dado alguma droga para ele na escola que o deixou nesse estado. No atendimento, constatamos que a menina estava com ferimentos extremamente graves, inclusive com exposição de massa encefálica.

O menino tem uma suspeita de fratura nos dois tornozelos e a mãe está em estado moderado. No transporte dentro da ambulância, o adolescente já não lembrava de nada que aconteceu”, afirmou Júlio que acredita que o menino possa ter algum problema psiquiátrico.

Uma vizinha da família contou à Banda B que ficou surpresa com o ocorrido. “A mãe e o menino são clientes do meu salão de beleza que fica aqui do lado e nunca vimos acontecer nada parecido. Eu ouvi quando os bombeiros chegaram, foi quando vi que o menino tinha se jogado e a irmã estava bastante desfigurada”, relatou.

O menino e as vítimas foram socorridas pela ambulância e foram encaminhadas ao hospital.