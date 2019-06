Abre hoje a feira do mobiliário e madeira

A primeira edição da Feira das Indústrias do Mobiliário e Madeira de Angola (FIMMA) abre hoje (quarta-feira) as portas na Zona Económica Especial (ZEE), com a participação de 50 empresas especializadas do sector.

De acordo com a Angop, a exposição, a decorrer de quarta-feira (05) a sábado (08), numa área de dois mil metros quadrados, é uma organização do Ministério da Indústria, que garante estarem criadas as condições para arranque do evento.

O certame visa reunir as principais empresas dedicadas à exploração e transformação da madeira nos distintos fins da indústria, desde a fabricação de mobiliário para residências, escritórios, escolas, hospitais, entre outras utilidades.

A feira, da qual se espera uma forte interacção entre o público e empresários que trabalham no processamento da madeira, vai mostrar as novidades de artigos feitos em Angola, como sofás, mesas, cadeiras, janelas, portas, casas modeladas em madeira e muitas outras iniciativas.

O país conta com um número alargado de empresas que se dedicam à transformação da madeira, recaindo sua principal incidência de actividade nas províncias de Luanda, Benguela, Cabinda, Huambo, Huíla, Namibe e Uíge.