Wang Chen, nascido em Dezembro de 1950, é membro do Bureau Político do 19º Comité Central do Partido Comunista da China (PCC (DR)

Vice-presidente do parlamento chinês está em Angola

Vice-presidente do parlamento chinês está em Angola

O Vice-presidente do Comité Permanente da Assembleia Popular da China, Wang Chen, desembarcou, na noite desta segunda-feira, em Luanda para uma visita de trabalho de três dias, no âmbito do reforço das relações bilaterais entre os órgãos legislativos.

No Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, o parlamentar chinês, que chefia uma delegação de 21 deputados, foi recebido pela segunda vice-presidente da Assembleia Nacional, Suzana de Melo, pelo embaixador da China acreditado no país, Cui Aimin.

Segundo o programa que a Angop teve acesso, durante a manhã desta terça-feira, o Wang Chen vai manter encontro com os presidentes das várias comissões da Assembleia Nacional, seguidamente uma audiência com a primeira-vice-presidente da AN, Emília Carlota Dias.

No período da tarde, o vice-presidente da Assembleia chinesa realizará uma visita guiada as instalações da Assembleia Nacional, ao memorial António Agostinho Neto e ao Museu de História Militar.

Consta ainda do programa um encontro com o Presidente da República, João Lourenço, bem como na manhã de quarta-feira, irá visitar alguns investimentos chineses, particularmente a centralidade do Kilamba e a base da CITIC.