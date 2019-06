Total prepara novos investimentos em Angola

PRESIDENTE DA REPÚBLICA, JOÃO LOURENÇO (À DIR.) RECEBE DIRECTOR-GERAL DO GRUPO TOTAL, PATRICK POUYANNÉ (FOTO: PEDRO PARENTE)

A petrolífera francesa Total prepara-se para construir 50 estações de abastecimento de combustíveis em Angola, num investimento estimado em 100 milhões de dólares norte-americanos.

Para dar corpo a iniciativa, a companhia pretende criar uma “joint venture”, revelou hoje (terça-feira) à imprensa o director-geral do Grupo Total, Patrick Pouyanné, no final de uma audiência que lhe foi concedida pelo Presidente da República, João Lourenço.

Segundo Patrick Pouyanné, avança Angop, a Total, presente em Angola desde 1953, tem ainda em carteira projectos, no domínio da exploração de petróleos, avaliados em dois mil milhões de dólares.

No encontro com o Chefe de Estado angolano, o director-geral do Grupo Total disse terem sido abordados aspectos ligados às actividades da petrolífera em Angola, cuja produção ronda os 600 mil barris de petróleo/dia.

No país, a companhia é pioneira em alguns dos mais importantes projectos em águas profundas, nomeadamente Girassol, Dália, Pazflor e Clov.

Exxon incrementa investimentos no Bloco 15

Ainda no Palácio Presidencial, o Chefe de Estado angolano trocou impressões com o vice-presidente da petrolífera norte-americana ExxonMobile, Hunter Farris.

No final do encontro, Hunter Farris avançou, à imprensa, que a multinacional vai aumentar para dois mil milhões de dólares os investimentos no Bloco 15, que rondam, actualmente, os 30 mil milhões.

Afirmou ser pretensão da ExxonMobile alargar as suas actividades de exploração de petróleo para a Bacia do Namibe, região sul de Angola.

Convite para Conferência de Gás em Malabo

Igualmente nesta terça-feira, o Presidente da República, João Lourenço, recebeu oficialmente um convite do homólogo da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang Nguema, para participar, em Novembro próximo, em Malabo, na 1ª Conferência de Gás.

O encontro deverá reunir vários estadistas africanos, asiáticos e latino-americanos.

O convite foi entregue pelo ministro de Minas e Hidrocarbonetos daquele país, Gabriel Mbanga Obiang Lima, durante uma audiência com Chefe de Estado angolano.