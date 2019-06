Preço do cimento regista subida de 18 por cento (DR)

Preço do cimento aumenta em Mbanza Kongo

O saco de cimento de 50 quilogramas registou um aumento desde sábado último no circuito comercial de Mbanza Kongo, província do Zaire, passando de dois mil e 200 para dois mil e 500 Kwanzas.

Entrevistados hoje pela Angop, os agentes revendedores justificaram a subida deste produto pelo facto do preço do cimento ter passado, as fábricas em Luanda e de Cuanza Sul, de mil e 900 kwanzas para dois mil e 250 kwanzas.

Domingos António, agente licenciado para a venda de cimento, disse que a subida do preço a partir da fonte influenciou também essa tendência no mercado local, já que os abastecimentos começaram a ser feitos de forma irregular.

Referiu-se também aos custos na transportação do produto dos pontos de aquisição até Mbanza Kongo, alegando o aumento da estrutura de custo dos combustíveis e outros gastos.

Disse haver agora baixa procura do produto no mercado local fruto desta subida da tarifa.

Alicio Vasconcelos, outro comerciante de cimento, referiu que a subida do preço, a partir das fábricas, aliada aos custos de transportação ditaram a alteração da tarifa a nível local, de modo a manter a margem mínima de lucros e evitar prejuízos.