Petróleos: bacias de Benguela e Namibe vão a concurso em Outubro

Os concursos públicos de concessões petrolíferas das Bacias de Benguela e do Namibe abrem a dois de Outubro deste ano, anunciou hoje,terça-feira, o Presidente do Conselho de Administração da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANPG), Paulino Jerónimo.

O gestor, explica Angop, que falava no Centro de Convenções de Talatona (CCTA), antes da abertura da Conferência “Angola Petróleo e Gás 2019”, declarou que na Bacia de Benguela será submetido a concurso público o bloco 10 e na do Namibe os blocos 11, 12, 13, 27, 28, 29, 41, 42 e 43.

Paulino Jerónimo disse que o objectivo do concurso é impulsionar e maximizar a actividade de exploração petrolífera no país.

Considerou que o anúncio destes blocos constitui um passo importante no relançamento da actividade petrolífera, que em caso de sucesso servirá para a substituição das reservas produzidas.

Em função do declínio da produção petrolífera em Angola, a ANPG traçou um plano estratégico de curto, médio e longos prazos, para a redução da quebra registada na produção de petróleo, estimada, actualmente, em 1.400 mil barris por dia.

A curto prazo, como seu primeiro e grande objectivo, a ANPG vai atacar a redução do número de paragens não planificadas devido ao mau funcionamento dos equipamentos, que poderá permitir a produção adicional e, consequentemente, a redução do actual declínio.

O segundo plano da ANPG é o desenvolvimento e produção de custos adicionais em campos maduros existentes.

A Agência está a incentivar os operadores a realizarem análises sísmicas 4D, para a identificação de bolsas não produzidas, para depois serem perfurados novos poços (em campos maduros), uma iniciativa que está prevista para 2020.

A ANPG é o regulador independente que foi criado para gerir as concessões de petróleo e gás do país, que anteriormente eram geridas pela empresa pública Sonangol.

Essa instituição tem, entre outras, as seguintes competências: implementar as acções necessárias à adjudicação e gestão de contratos de petróleo e gás natural, executar a política pública do Estado no domínio da Indústria Petrolífera, e propor planos e programas de avaliação das reservas e de exploração dos recursos de hidrocarbonetos do país.

Ao discursar na sessão inaugural da conferência, o Presidente João Lourenço afirmou que, apesar do esforço para a diversificação da economia, o petróleo continua a desempenhar papel de destaque na economia angolana.