Palanca Negra Gigante monitorada por sistema informático

Para monitorar, controlar o comportamento no seu habitar e ter uma melhor gestão da Palanca Negra Gigante, no Parque Nacional de Cangandala, está a ser criado um sistema informático acoplado a uma coleira, numa iniciativa do Ministério do Ambiente.

Está informação foi avançada, nesta terça-feira, à Angop, em Luanda, pela representante do Gabinete de Tecnologias e Informação (GTI), Felisberta Quintero, à margem do primeiro Conselho Consultivo Alargado do sector que decorre sob o lema “A integração Ambiental e o Desenvolvimento Sustentável na Municipalização”.

A responsável ressaltou que os testes realizados do software desta aplicação que já se encontra instalado respondem aos anseios do sector.

Avançou também estar em curso uma aplicação de gestão do sistema ambiental nacional, que inicialmente abrange o Parque Nacional da Kissama.

Felisberta Quintero salientou que este sistema permitirá aos utentes fazer o licenciamento ambiental a partir da aplicação do Serviço Público Electrónico do Governo de Angola (SEPE), bem como encontrar todas informações ligadas ao sector.

A aplicação está na fase final de implementação e coordenação, cujos testes foram já feitos, restando apenas a interligação com o SEPE.

Estará interligado com os Ministérios da Justiça e Direitos Humanos, Comércio, das Telecomunicações e Tecnologias de Informação e Administração Geral Tributaria (AGT).

Trata-se de um desafio abraçado de acordo com o Plano de Desenvolvimento Nacional (PDN), que visa manter o Ministério do Ambiente integrado de maneira comunicativa.

Espécie existente apenas em Angola e em vias de extinção, estão sob controlo no Parque Nacional da Cangandala, estão localizados numa área protegida, de modo a evitar investidas de caçadores furtivos, 80 animais, dos quais 10 machos.