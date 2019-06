Mobilização santomense contra branqueamento de capitais

Magistrados, juízes, funcionários do sistema de investigação criminal, bancário e financeiro, iniciaram esta segunda-feira uma formação sobre o combate à corrupção, branqueamento de capitais e estupefacientes. A formação é financiada pela União Europeia que disponibilizou mais de oito milhões de Euros até Dezembro do presente ano.

A iniciativa, sublinha a RFI, é do Centro de estudos judiciários e da Escola da Policia judiciária de Portugal. A ideia é contribuir para melhorar as metodologias científicas, análise estratégica e operacional.

Visa ainda o desenvolvimento de mecanismos de identificação deste tipo de criminalidade.

A acção se inscreve no âmbito do apoio à consolidação do estado de direito democrático nos países africanos de língua portuguesa mais Timor Leste e é financiada pela União Europeia.

Esta formação ocorre numa altura em que o governo santomense tem acirrado a sua acção no combate à corrupção e ao branqueamento de capitais .

Ivete Correia, ministra santomense da justiça disse que a formação é um dos desafios do actual governo no domínio da justiça.

Magistrados e funcionários do sistema financeiro e bancário integrados numa acção de formação sobre branqueamento de capitais e estupefacientes.