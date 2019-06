Militantes do MPLA devem reforçar cumplicidade com partido – SG

O secretário-geral do MPLA, Álvaro de Boavida Neto, apelou hoje, em Luanda, aos militantes do seu partido a reforçarem a cumplicidade com a formação política, orientando as mentes para compreensão de que toda vitória é consequência de uma boa planificação.

Álvaro de Boavida Neto, escreve Angop, fez este pronunciamento no acto de encerramento da sétima Plenária Extraordinária do Comité Provincial de Luanda, que serviu para o ajustamento da Comissão Executiva do referido comité.

Segundo o secretário-geral, a vitória é consequência de uma boa construção, muito trabalho partidário nas comunidades, que terá como denominador essencial o fortalecimento da convicção política e ideológica.

Nesta ordem de ideia, prosseguiu o secretário-geral, as equipas de trabalho devem estar focadas no trabalho, como fazer e quando fazer.

Já o primeiro-secretário provincial do MPLA em Luanda, Sérgio Luther Rescova, pediu o envolvimento de todos os militantes na preparação do congresso partidário a realizar-se este mês.

Disse ainda ser importante fortalecer a dinâmica do partido nos comités de acção dos bairros, olhando sempre para o crescimento quantitativo e qualificativo, para o alcance de vitórias políticas.