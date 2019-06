Lopitanga: A aldeia onde Savimbi foi sepultado em Angola

Lopitanga, na província angolana do Bié, ganhou notoriedade internacional recentemente. Isto porque é a localidade onde foram sepultados os restos mortais de Jonas Savimbi, líder fundador da UNITA, no dia 1 de Junho.

“Savimbis” em Lopitanga

À primeira vista, escreve a DW África, Lopitanga até parece uma pacata aldeia, onde quase nada acontece. Nesta imagem, vê-se um morador próximo a uma habitação. Mas é justamente nesta aldeia que, no dia 1 de Junho, foram inumados os restos mortais do líder fundador da UNITA, Jonas Savimbi.

Família Savimbi

Uma placa foi colocada em memória de Jonas Savimbi. Lopitanga, terra natal do histórico líder e fundador do maior partido da oposição de Angola, também é terra dos pais de Savimbi. Inclusive, aqui também estão enterrados quase todos os membros da família Savimbi.

“Acreditamos em mudanças”

A comunidade acredita que poderá haver mudanças agora que Jonas Savimbi está sepultado em Lopitanga. Aqui, não há empregos e os moradores queixam-se da falta de hospitais e escolas, para além de outros serviços sociais básicos.

Água potável

Por causa da construção do monumento onde foram depositados os restos mortais de Jonas Savimbi, numa área de dois hectares, houve algumas melhorias, como, por exemplo, a construção desta fonte de água.

Melhoria na estrada

Além da construção de uma fonte de água potável, houve melhorias na principal estrada de acesso à aldeia de Lopitanga. A via beneficiou de intervenção em toda a sua extensão para melhor atender aos visitantes que se deslocaram até àquela localidade para o sepultamento de Savimbi.

Infraestrutura para a cerimónia fúnebre

Dias antes da cerimónia fúnebre de Savimbi, foram criadas condições em termos de infraestruturas para acolher os visitantes. As equipas de trabalho destacadas para Lopitanga tiveram esta tenda para trabalhar na estrutura logística.

Casas de banho

Por causa do grande número de visitantes, foram construídas cerca de 30 casas de banho como esta. Estavam localizadas principalmente nos arredores do local onde aconteceu a cerimónia fúnebre do líder histórico da UNITA.

Locais sagrados

Este são os chamados jangos, locais sagrados na cultura local e bastante vistos na região. Aqui se recebe visitas, mas também se resolve problemas comunitários. Alguns destes locais serviram de abrigo para os visitantes de Lopitanga durante as cerimónias do sepultamento de Savimbi.