Jay-Z é o primeiro bilionário do hip-hop

O rapper Jay-Z fez história, ao tornar-se no primeiro bilionário do hip-hop. A fortuna de Jay-Z foi avaliada pela Forbes em mil milhões de dólares, algo como 890 milhões de euros. “É um dos poucos entertainers a atingir estes números, e o primeiro nome do hip-hop a fazê-lo”, pode ler-se na revista.

Jay-Z não chegou a estes números apenas através da música: o seu catálogo musical vale ‘apenas’ 75 milhões de dólares (66,6 milhões de euros). Os seus investimentos, sobretudo na marca de champanhe Armand de Brignac (que vale 275 milhões de euros) em muito contribuíram para a cifra astronómica.

O marido de Beyoncé detém ainda uma parte da plataforma de streaming Tidal, da editora Roc Nation e da marca de conhaque D’Ussé, sendo igualmente dono de uma coleção de obras de arte avaliada em 70 milhões de dólares (62 milhões de euros).

Jay-Z junta-se, assim, ao grupo restrito de bilionários da indústria do entretenimento, fazendo companhia a nomes como George Lucas, Steven Spielberg e Oprah Winfrey.